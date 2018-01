Ratas: tegemist on alusetu umbusaldusavaldusega

«Tegemist on alusetu umbusaldusavaldusega,» märkis Ratas ja loetles üles põhjuseid, miks Simson on hea minister.



«Reformierakond soovib üks päev umbusaldada Jüri Ratast, teine päev Kadri Simsoni, siis tuleb selgeltnägija, kes ütleb, kui kaua see valitsus kestab. Tuleb tunnustada, et üks umbusaldusavaldus neil on see aasta läbi läinud ja see oli nende erakonna esimehele Hanno Pevkurile,» rääkis Ratas.