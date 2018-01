Galerii: Hardo Pajula tutvustas «Naeruvääristatud Jeesust»

«Meie jaoks lisab sündmusele erilist kaalu asjaolu, et nimetatud teos avab meie seltsi raamatusarja, kus lähimas ja kaugemas tulevikus peaksid ilmuma veel Roger Scrutoni, Douglas Murray, Varlam Šalamovi, Rémi Brague'i, Jordan Petersoni, Jonathan Haidti ja teiste autorite raamatud,» rääkis Pajula Estonian Business Schooli aulas toimunud raamatu esitlusel.

Katkend raamatust «Naeruvääristatud Jeesus»:

«Me mõtleme nagu konservatiivid, kui arvame:

1. Et mitte kunagi ei ole olnud ega ka tule inimelu sellist paranemist, mis mõne nurga alt ei tooks kaasa elujärje halvenemist, ning seepärast peame igasuguseid reforme kavandades endalt küsima, milline on nende hind. Seda võib sõnastada ka teisiti: on hulgaliselt hädasid, mis võivad eksisteerida üksteise kõrval ning mille käes me võime järelikult üheaegselt vaevelda, kuid on arvukalt hüvesid, mis üksteist välistavad või piiravad, ning mida me seepärast ei saa kunagi samaaegselt täies ulatuses nautida; täiesti mõeldav on ühiskond, kus ei ole üldse ei vabadust ega võrdsust, kuid võimatu on niisugune ühiskond, kus üheaegselt valitseksid nii täielik vabadus kui ka täielik võrdsus. Sama kehtib ka planeerimise ja autonoomia põhimõtete ning turvalisuse ja tehnika progressi kokkusobivuse kohta. Teisisõnu – inimajalool ei ole happy end’i.»