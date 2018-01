Pakane kogub hoogu: lähipäevad pakuvad kuni 17 miinuskraadi

Esmaspäeva öösel pilvisus hõreneb ja on sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, hommikuks tugevneb saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -8 kuni -15 kraadi, saartel ja kohati rannikul -3 kuni -7 kraadi. Peipsi järvel puhub öösel lõuna- ja kagutuul 4-7 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on mõõdukast heani. Õhutemperatuur on vahemikus -10 kuni -12 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -5 kuni -10 kraadi, saarte rannikul on kohati -3 kraadi. Peipsi järvel puhub päeval lõuna- ja kagutuul 5-8, pärastlõunal puhanguti kuni 12 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on mõõdukast heani. Külma on -7 kuni -9 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Kagutuul tugevneb 7-12, saartel ja rannikul 12-15, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -8 kuni -15 kraadi, kohati langeb sisemaal -17 kraadini, saartel ja rannikul on -4 kuni -7 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 8-13, puhanguti 17, saartel ja rannikul 12-16, puhanguti 22-27 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni -9 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Saartel sajab vähest lund. Puhub kagutuul 8-13, puhanguti 17, saartel ja rannikul 12-15, puhanguti 20-25 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -8 kuni -15, saartel ja läänerannikul -4 kuni -7 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb ja edela poolt alates hakkab sadama lund ja tuiskab. Hommikul puhub kagutuul 8-13, puhanguti 17, saartel ja rannikul 12-15, puhanguti 20-25 m/s, päeva jooksul tuul nõrgeneb ja pöördub itta. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni -9 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves sajab lund ja kohati tuiskab. Puhub ida- ja kagutuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni -10 kraadi. Päeval on valdavalt pilves ilm. Kohati sajab lund ja tuiskab. Puhub ida- ja kagutuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6 kraadi.