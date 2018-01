Eesti rahvaarv kasvas enam kui 3000 inimese võrra

Eestis sündis 2017. aastal 13 520 last. Sündide arv on aasta varasemast näitajast ligi 400 võrra väiksem. Arvestades, et sünnitusealiste naiste arv väheneb, saab siit välja lugeda, et sünnitatud laste arv naise kohta pole oluliselt vähenenud.