Raha on olemas: Hiiumaa laevateed hakatakse süvendama

Vana abimeest pole mõtet liinile tuua

TS Laevadest öeldi täna hommikul Postimehele, et veetase langeb jätkuvalt ja tõenäosus, et see võib laevaliiklust häirida või selle isegi peatada, on endiselt kõrge. Eelkõige puudutab see tänast pärastlõunat ja homsest hommikut. «Prognoosid küll hetkel näitavad, et õnneks madal meretase ei püsi pikalt,» ütles ettevõtte pressiesindaja Sirle Arro.

Kui 2016. aasta oktoobris ülimadal veetase laevaliiklust häiris, sai liinil sõita vaid vana parvlaev Harilaid, mis mahutab oluliselt vähem sõidukeid. Kas praegugi saaks selle laeva liinile tuua?

«Praegu näitavad ilmaprognoosid ka tugevat tuult. Arvestades, et Kihnu Veeteede väiksemad laevad ei sõida, siis väiksemate ja vanemate laevade toomine liinile poleks ilmselt ka lahendus. Loodame, et mereveetase hakkab mõne aja pärast jälle tõusma.»

TTÜ meresüsteemide instituudi automaatselt uuenevat prognoosi saab jälgida SIIT.