PBK saadete sisu suunab Kõlvarti eksnõunik

«Tavaliselt näeb see protsess välja nõnda, et võtan laua pealt mobiiltelefoni, otsin selle mälust üles toimetaja või saatejuhi numbri ja helistan. Siis teatan, et varsti peaks toimuma linna jaoks oluline sündmus, näiteks õpetajate kodu avamine Uuslinna tänaval, ja et see oleks väga hea teema linna saate «Meie pealinn» jaoks. Aga ei ole välistatud, et saadan ka meili teel pressikutse,» nii kirjeldab oma tööd Beškina, kelle ideed tulevad linna eelinfost.

Ta tunnistab, et pakub ka ise kõneisikuid välja, ent «pigem pakuvad teemasid ja kõneisikuid linnasaadete toimetajad, kelleks on kogenud ajakirjanikud». Saatesse «Vene küsimus» leidvat külalised toimetus ise.

«Minu telefon on paljudel. Kui keegi soovib mulle helistada, las nad helistavad. Kaasa arvatud Lasnamäe linnaosa... noh sealt [Lasnamäe linnaosa vanem Maria] Jufereva töötas meie toimetuses. Ma panen endale kõik kirja, otsustan mina ja peatoimetaja. Samuti otsustavad meie töötajad, kui neil mingi idee on,» kirjeldab sama protsessi Vladislavlev.

Tema sõnul pakub ideid lisaks Beškinale ka näiteks peaminister Jüri Ratase nõunik, endine PBK ajakirjanik Natalia Malleus.

Vladislavlev raiub vastupidiselt Merimale, et linn ei saa konkreetseid teemasid tellida, vaid üksnes nõuda, et saated räägiks Tallinnast.

Kõlvartit intervjueeritakse sageli sellepärast, et Vladislavlevi sõnul ta lihtsalt meeldib ajakirjanikele – hea rääkija, avatud, räägib vene keelt. «PBK ei ole siiski ERR, me ei pea stopperiga lugema, et oleks 15 sekundit Kõlvartit ja 15 sekundit [Rainer] Vakrat. See, kes paremini räägib, see saab,» sõnab PBK uudisteprodutsent.

Küll aga usub Vladislavlev, et uued tegijad linnapoliitikas, nagu PBKs töötanud Vadim Belobrovtsev, hakkavad Kõlvartile konkurentsi pakkuma.

Samorodni arvamust, et PBK kaudu on võimalik mõjutada valimistulemusi Eestis, peab Vladislavlev ülepakutuks. «Pole mõtet meie mõju üle hinnata. Meie teeme lihtsalt uudiseid,» lausub ta.

«Kust tuleb Raimond Kaljulaidi valimistulemus? Ta käis vanurite juures kodudes, aga teine asi on see, et kui palju teda hakati näitama PBK hommikusaates. Tema on nagu kõige suurem asjatundja Vene küsimuses, teda näidati peaaegu iga saade,» ütleb Keskerakonnast välja heidetud riigikogu liige Olga Ivanova. Lasnamäe linnaosa vanemana oli tema PBK ekraanil iganädalane külaline, aga nüüd kurdab, et ei pääse enam üldse löögile.