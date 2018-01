Palo: Dubai Expol osalemisega peaks kaasnema saatkonna avamine

«Ainult ühel messil, Expol, osalemine ei ole piisav. Kui messile minna, siis me peaksime ikkagi avama seal ka välisesinduse, kes siis selle piirkonnaga edasi töötab. Muidu jääb see ühekordseks, väga suureks kulutuseks,» ütles Palo ja lisas, et tema isiklikult toetab sellesse piirkonda esinduse avamist.