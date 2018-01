Hiiumaa laevateel hakkas veetase jälle tõusma

TS Laevad teatas üleeile , et ülimadal veetase võib laevaliiklust mandri ja Hiiumaa vahel häirida või siis üldse seisma jätta. «Tuginedes lähitundide ja lähipäevade prognoosidele on üsna tõenäoline, et laevakaptenitel tuleb teha valikuid sõidukite laadimisel laevale ehk madalas merevees sõitmiseks võimalikult väikse süvisega võivad laevad olla sunnitud väljuma pooltühjalt ja ei saa kõiki soovijaid peale võtta,» ütles ettevõtte peakapten-mereohutusjuht Jaanus Matso esmaspäeva pärastlõunal.

Nüüdseks on TS Laevad oma kodulehelt hoiatuse maha võtnud. Ettevõtte pressiesindaja Sirle Arro ütles Postimehele, et suurem oht on tõepoolest möödas, sest veetase on hakanud jälle tõusma. Küll aga jälgivad kaptenid sellegipoolest prognoose tavapärasest suurema tähelepanelikkusega.