Eesistumise sümboolika antakse Eesti Ajaloomuuseumile

«Eesti Ajaloomuuseumi ülesanne on olla oma rahva ja riigi mälu. Eesti tööd Euroopa Liidu Nõukogu juhtimisel on kõrgelt tunnustatud ning tegemist on ajaloolise sündmusega. Eesistumisega seotud meened jäävad alatiseks säilitamiseks muuseumi kogudesse, et aidata Eesti riigil ja rahval ka tulevikus paremini tunda ja väärtustada oma identiteeti,» selgitas Eesti Ajaloomuuseumi direktor Sirje Karis.