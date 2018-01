Jüri Ratas Sarapuude kohtuhagist: Keskerakond pole poliitilisi hääletusi kohtuga sidunud

«Tänu jumalale, et Eesti on õigusriik,» tõdes Ratas. Samas pole Ratase sõnul mingit alust oletada, et Keskerakond oleks poliitilised hääletused sidunud kohtusse pöördumisega.

Välisminister Sven Mikseri (SDE) hinnangul pole see üldjuhul normaalne, et poliitiline debatt jõuab kohtusse, lisades, et riigikogus peaks omavahelist suhtlust reguleerima kodukorra seadus ning hea tava. «See pole hea praktika kui poliitikud üksteise sõnavõtte hakkavad kohtus hagema,» ütles Mikser.

Siseminister Andres Anvelt (SDE) oli erakonnakaaslasest välisministriga üldjoontes nõus. «Riigikogu saal on riigikogu saal ja kohtusaal on kohtusaal. Mõned aastad poliitikas on andnud õppetunnid, millest järeldan, et on hea kui sõna kõlab kahes saalis. Mida rohkem on saale, seda rohkem hääli,» viitas Anvelt tulevastele riigikogu valimistele.