Ratas: umbusaldusavalduse ähvardus Reinsalule ei tundu siiras

«Justiitsminister Urmas Reinsalu hiljutine ebaõnnestunud arvamuslugu on kurb ja kahetsusväärne, aga ta on selle eest vabandanud,» kirjutas Ratas. «Täpselt nagu Reinsalu soovis oma sõnul rõhutada andestuse olulisust, võiksime ühiskonnana andestada oma eksimust tunnistanud ministrile.»

«Esimese kivi visaku see, kes patuta»

«Teame kõik piibli kujundit, et esimese kivi visaku see, kes ise on patuta. Poliitikas on aga kahjuks kombeks lähtuda teistest põhimõtetest.»