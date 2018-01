IRLi naiskogu toetab Reinsalu jätkamist justiitsministrina

«Me oleme kursis tööga, mida minister Reinsalu on teinud naistevastase vägivalla vastu ja just sellepärast naiskogu tema jätkamist toetabki,» seisab naiskogu avalikus pöördumises.

«Teod, mida Urmas Reinsalu on teinud naistevastase vägivalla vastu seismisel, on kergelt leitavad internetis, eraldi esiletoomist väärib aastaid ootel seisnud Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine.»

Naiskogu meenutab, et Istanbuli konventsioon on riikideülene kokkulepe, mis seab esikohale vägivalla all kannatanud, kohustab riiki pakkuma neile võimalikult palju tuge ja teenuseid, juurutab ühiskonnas mõistmist, et vägivallal – eelkõige naistevastasel ja peresisesel vägivallal – puudub igasugune õigustus ning rõhutab, et vägivallaakt lapse juuresolekul on selle raskeim vorm.

Reinsalu ei ole IRLi naiskogu hinnangul üheski avalduses naistevastast vägivalda toetanud ja ühe ebaõnnestunud lause tõlgendamine on võimendunud ebaproportsionaalseks. IREN ei nõustu opositsiooni etteheitega, justkui Reinsalu ei oleks ebaõnnestunud väljendust siiralt kahetsenud, ja leiab, et opositsioon on läinud ministrile sõnade suhu panemisega selgelt liiale, tõlgendades väljaütlemist pahatahtlikult väärasse konteksti asetades.

IREN avaldab suuremat muret selle üle, et avalikus ruumis on kujunemas olukord, kus riigi rahastuse toel tegutseva väikese grupi poolt valitakse välja sobilik sihtmärk, keda hakatakse hea kirjakeeleoskusega «koolikiusama». Käitumine, kus topeltkaristatakse lõputu avaliku hukkamõistuga, mõjub vastupidiselt loodetutele – ka naistevastase vägivalla esiletoomisele devalveerivalt. Teatavasti on naistevastane vägivald tihti peitkuritegu, mida agressiivse lähenemise asemel lahendatakse edukalt proportsionaalse tähelepanu, mõistmise ja adekvaatse reageerimisega.

«Meie ühiskond on väike, mobiilne ja seetõttu ka kergesti haavatav,» kirjutab naiskogu. «IREN leiab, et nii väikeses ühiskonnas ei tohiks omistada ühele grupile arvajatele nii suurt tähelepanu, mis tiivustab neid võtma üha enam õigusi »koolikiusamisele avalikus ruumis«, stiilis eesmärk pühitseb abinõu. Rõhutatult halvustava rünnaku osaliseks on näiteks langenud ka Eesti Naiste Ühenduse eestkõnelejana Siiri Oviir, väljendudes aasta ema valimistel ennast ebaõnnestunult ja hiljem öeldut selgitada püüdes.»

IREN ei soovi, et selline olukord kujuneks Eesti Vabariik 100 lavastuse ümber, ammugi juubeliaasta sündmuste käigus igal järgneval juhtumil. Samuti ei soovi naiskogu kellelegi sattumist järgmiseks «avaliku koolikiusamise» objektiks.

IRL-i naiskogu leiab, et eksinud kodanikud väärivad teist võimalust – eriti need inimesed, kes on eksinud, oma tegu kahetsenud ning soovivad oma eluga edasi liikuda.

«Meid on vähe ja me peame leidma endas hingesuurust ja mõistmist oma kodanike suhtes,» seisab avalduses. «IRL-i naiskogu ei kiida heaks kiirustades lenduläinud sõnakasutust, ent hindab püüdu otsida karistuse kandnule õigust eluga edasi minna. Selle valguses juhib IREN tähelepanu opositsioonilise erakonna fraktsiooni juhile, kes peaks enne umbusalduse eestkõnelemist kivi viskamise asemel ise peeglisse vaatama – [Jürgen – toim.] Ligi sõnavõtt Reinsalu umbusaldamisel devalveerib naistevastase vägivalla vastu võitlemist enim ja senikaua, kui ta ei ole kahetsenud isiklikku kõnepruuki. Me mäletame väljendeid: «ilusad silmad kinnise suu kohal» ja «Kadri, ära kaaguta!».»

Loetelu, mille pärast opositsioon kiviheitmise asemel asemel peaks meelt parandama, on IRENi hinnangul nii pikk, et tuleks mõelda justiitsministri umbusaldusega ähvardamise lõpetamisele.