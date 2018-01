Libedus põhjustas Tallinna-Pärnu maanteel kolmikavarii

Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundas ütles Postimehele, et täna õhtul kell 18.19 sai häirekeskus teate, et Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 107. kilomeetril on toimunud liiklusõnnetus kahe sõiduauto ja ühe veoauto vahel.