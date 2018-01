Valitsuse poolt välja vihastatud eestlased sõidavad 24.02 protestiks Lätti

Üle-eestilise aktsiooni korraldaja Taavi Leppik kirjutab aktsiooni « 24.02. kõik koos Lätti » Facebooki lehel, et põhiline põhjus on Eesti valitsuse aktsiisipoliitika, tänu millele kaotab Eesti riik ning sellega seoses ka kõik elanikud päris suure summa.

«Minu suureks üllatuseks on minuga sarnaselt mõtlevaid inimesi meie seas palju, rohkem kui oleksin osanud ette kujutada ning iga hetkega tundub üha enam, et suudame ennast koos kuuldavaks teha ka Toompeani välja,» kirjutab Leppik.

Aktsiooni kuupäev ei ole tema sõnul juhuslikult valitud – selleks on Eesti Vabariigi sajas sünnipäev. «Just see päev on minu arvates kõige õigem valitsust natuke torgata ja mõtlema panna, mis on nende statistikate ning exceli põhjal tehtud halbade otsuste tulem ning kui seda piisavalt kõva häälega ja suure massiga teha, võib olla mingi lootus, et meid kuulda võetakse,» selgitab Leppik.