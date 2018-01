Politsei ajas nimekaimud segi: Pihkva elanikule mõeldud trahviteate sai hoopis Eesti kodanik

«Neljapäeval, 18. jaanuaril, sain teate selle kohta, et justkui olevat ma 17. jaanuaril 2018 kell 12.33 viibinud Põlvamaal Põlva vallas Ahja külas Tartu-Räpina-Värska maanteel ning ületanud lubatud kiirust. Trahv 100 eurot. Tegelikult viibisin ma sel hetkel Tallinnas oma töökohal, mida osakonna juhataja võib kinnitada. Auto, mille ainuke omanik ja kasutaja olen mina ise, seisis minu töökoha juures parkimisplatsil. Teates on märgitud minu isikukood, kuid elukoht ja telefoninumber on hoopis teise, Venemaa Föderatsioonis Pihkva linnas elava inimese omad. Kodakondsuseks on märgitud Eesti oma,» alustas Aleksandr Petrov oma lugu.

Esimene mõte, mis talle pähe tuli: keegi kuritarvitas tema isikuandmeid, ehkki oma juhiluba või ID-kaarti pole ta kunagi kaotanud. Aleksandr otsustas esitada politseile avalduse võimaliku kuriteo kohta, kuid seal, olles selle segase loo ära kuulanud, soovitati esmalt pöörduda isiklikult selle patrullpolitseiniku poole, kes oli kiiruseületaja peatanud, või Lõuna prefektuuri.

Aleksandr otsustas arusaamatus olukorras helistada teates märgitud Vene numbril, et vestelda kiiruseületaja endaga. Selgus, et ka tolle nimi on Aleksandr Petrov. Mees kinnitas, et oli 17. jaanuaril Eestis ning ületas kiirust. Aga kust ta sai Eesti elaniku isikukoodi ning miks ta seda kasutab? Nüüd oli Venemaa Aleksandri kord imestada. Ta kinnitas, et on Vene kodanik ning tal pole aimugi, mis on isikukood ning loomulikult ei saanud seda kasutada. Patrullpolitseinikule esitas ta oma Vene dokumendid ning juhiloa.

On see isikuandmete vargus või rumal katse hoiduda trahvi maksmisest? Me arutasime erinevaid versioone, kuid ei suutnud ühestki kinni haarata. Et tänapäeval, kui kõik andmed on kantud arvutisse, ajaks politsei lihtsalt kaks Aleksandr Petrovi omavahel segamini? Ei või olla. Seda enam, et õiguskaitseorganitel on isiku tuvastamiseks usaldusväärsed vahendid: kiiruseületaja isikudokumentide ja juhiloa ning transpordivahendi tehnilise passi kontrollimine. Pealegi, Aleksandr Petrove on Eestis palju ning miks tuli trahv just meie lugejale, mitte näiteks Venemaa saadikule Eestis, kes (viime siis olukorra juba täieliku absurdini) on samuti Aleksandr Petrov?

Kahtlusi lisas ka trahviteade, mille Aleksandr meile edastas: seal on ilmselgelt kirjas kahe inimese andmed – Eesti kodanikust Aleksandr Petrovi ning Venemaa kodanikust Aleksandr Petrovi omad. Kodakondsus ja isikukood on märgitud Eesti omadeks, aga telefoninumber ja aadress on Vene omad. Olukorda võiks selgust tuua protokoll, mis on koostatud sündmuspaigas kaamerate ees. Me pöördusime meie lugeja Vene-nimekaimu poole ja palusime saata see dokument. Vene-Petrov esmalt lubas seda teha, kuid pärast teatas, et ei leia protokolli üles. Kõik see näis pehmelt öeldes väga kahtlane. Siis aga, kui olime sellesse loosse süvenenud, sai selgeks, et juhtunu põhjus pole mitte isikuandmete vargus ega kahe Aleksandri kokkumäng, vaid asjaolude hämmastav kokkulangemine.