Fotod: president külastas Kaagveres asuvat erikooli

«Maarjamaa Hariduskolleegiumi tunneb rahvasuu küll rohkem Kaagvere kooli all ning sellest on kuulda rohkem müüte kui seda, kui väga seda kooli vaja on. On aga meeldiv näha, kui lastest ja nende tulevikust tõsiselt hoolitakse. Lapsed, kellega täna koolis suhtlesin, tundusid tragid ja lootustandvad,» kirjutas president Kaljulaid sotsiaalmeedias.