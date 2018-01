«Pealtnägija»: Achilleus oli Eesti kangelane?

1992. aastal hakkas Vinci hobiajaloolasena uurima põhjalikumalt Homerose eeposi ja avaldas oma teooria esmakordselt kolm aastat hiljem. Homerose geograafia «Iliase» ja «Odüsseia» lugudes ei sobi tema sõnul Kreeka ja Vahemerega, küll aga imehästi Skandinaaviaga. «Esiteks, meresõitude hooajal on ilm alati halb. See ei ole Vahemere ilm. Teiseks, Peloponnesos on Homerose maailmas tasane saar. Kui mõtleme Peloponnesosele Kreekas, siis see on mägine.»