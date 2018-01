Jahimehed saavad õiguse summutiga relvade kasutamiseks

«Ehkki need muudatused on alles eelnõu tasemel ja ees ootab teine lugemine, on tegemist jahimeestele väga heade uudistega,» teatas Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuht Tõnis Korts seltsi veebilehel. «Helisummuti kasutamine vähendab üldist mürareostust asulate piirkonnas ja hoiab ära nii jahimeeste kui ka jahikoerte kuulmiskahjustuse tekke,» põhjendas Korts.