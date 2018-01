Anvelt: kapo mõjutustegevus poliitikas on välistatud

«Minu käest on korduvalt küsitud, mida arvan hiljutisest süüdistusest, justkui sekkuks meie eriteenistused poliitikasse,» kirjutas Anvelt Facebookis. «Kaitsepolitseiamet oli, on ja tegutseb ka tulevikus väga rangelt vastavalt seadusele, kus on püstitatud konkreetsed ülesanded,» sõnas ta. «Igasugune n-ö poliitiline mõjutustegevus on välistatud.»

«Tuletan meelde, et põhiülesanneteks on põhiseadusliku korra kaitse, meie riigi suhtes teostatava välismaise luuretegevuse paljastamine ehk vastuluure, ja julgeolekut ohustava korruptsiooni avastamine. Karta kapo sekkumist ja mõjutamist võiksid eelkõige need, kes eelpoolnimetatud riigivastaste tegevustega tegelevad. Loodan, et kapo suhtes esitatud süüdistused pole ajendatud viimastest tegevustest.»

Anvelt ütles, et sellel, kuidas kapo oma tegevust teostab, hoiab silma peal ka riigikogu erikomisjon. «Kui keegi kahtlustab, et nende poliitilist tegevust on mõjutatud, sinna sekkutud, siis on eriti riigikogu liikmel võimalus väga lihtsalt kontroll käima lükata. Komisjonis on esindatud kõik parlamendi erakonnad. Muidugi peab olema aluseks objektiivne informatsioon, mitte uitjutud ja poliitilised skandaalikalastused.»

Siseministrina ootab Anvelt informatsiooni eriteenistuste võimaliku ebaseadusliku tegevuse kohta. «See on ka siseministri kohustus, teostada vajadusel teenistuslikku järelevalvet. Kui aga sellised tõsiseid süüdistusi ei suudeta millegagi tõestada, siis on palve meie eriteenistujaid poliitilistesse mängudesse mitte tõmmata.»