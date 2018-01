Abipolitseinike read aastaga hõrenesid, kuid töötundide arv üha kasvab

Politsei- ja piirivalveameti juhtiv korrakaitseametnik Rainer Rahasepp ütles BNS-ile, et käesoleva aasta seisuga jaanuari lõpu seisuga on Eestis 1024 abipolitseinikku, neist 22 protsenti on naised.

Rahasepp nentis, et abipolitseinike arv on aastaga vähenenud 45 inimese võrra. 2016. aasta lõpus oli abipolitseinike arv 1069.

«Üha tõusvas joones liigub trend, et abipolitseinikud astuvad ühel hetkel pärismundrikandja ridadesse. Head meelt teeb ka see, et abipolitseinike ridadesse astubki üha enam noori ja veel selliseid noori, kel just sihiks saada ühel hetkel korrakaitsjaks, mistõttu võib öelda, et abipolitseiniku staatus on jumekas taimelava politseinikuks saamisel,» sõnas Rahasepp.