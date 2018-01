Galerii: Purtse lähedal hukkus raskes liiklusõnnetuses mees

Hukkunud mehe isik on tuvastamisel.

Sõiduautos BMW viibis kolm inimest. Sõiduki roolis olnud 1985. aastal sündinud mees ning reisijad, 1987. aastal sündinud naine ja 2,5-aastane laps, said vigastada. Kiirabi toimetas kannatanud haiglasse.

«Selle aasta algus on liikluses olnud väga traagiline ja me palume kõiki sõidukijuhte olla äärmiselt tähelepanelikud. Möödasõitu tehes peab veenduma selle ohutuses ning peab hoiduma mõtlematutest manöövritest, et mitte seada ohtu ennast ja ka teisi liiklejaid,» sõnas Ida prefektuuri operatiivjuht Urmas Elmi. «Politseinikud teevad praegu sündmuskohal tööd ning selgitavad välja liiklusõnnetuse täpsemaid asjaolusid.»