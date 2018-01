Aab: erakorralist pensionitõusu ei tohi kergekäeliselt laualt tõugata

Keskerakondlasest riigihalduse minister Jaak Aab sõnas IRLi liikmest rahandusminister Toomas Tõniste öeldut kommenteerides, et erakorralist pensionitõusu ei tohiks kergelt laualt maha lüüa ning kõigil tuleks otsida võimalusi, kuidas saab mitte vaid tõdeda, et see pole võimalik.