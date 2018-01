Astmapuude määramiste hulk lastele viitab süsteemi kuritarvitamisele

Sotsiaalkindlustusamet tunnistas ERRi «Aktuaalsele kaamerale», et praegune puude määramise kord jätab teenustest ilma tegelikud abivajajad.

On tõsi, et astma diagnooside arv tõuseb kõikjal maailmas, et aga näiteks Eestis eelmisel aastal 81 protsenti kõikidest väikestest astmapatsientidest on nüüdseks puudega, tuli halva üllatusena ka arstidele, kinnitas perearst-allergoloog Kersti Veidrik.

Seda enam, et arstide kinnitusel neid lapsi väga vähe, kelle astmat raviga kontrolli alla ei saada ning eriti raske on mõista puude saamist, kui haigusloos on mustvalgelt kirjas, et laps tegeleb aktiivselt spordiga ja e-tervise infosüsteemist nähtub, et isegi ravimeid välja ei osteta.