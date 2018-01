PPA infotelefon naaseb viiepäevasele töörežiimile

«Viimastel kuudel hoidis PPA oma infotelefoni töös ka nädalavahetustel eeskätt selleks, et aidata inimesi ID-kaartide sertifikaatidega uuendamisega seotud küsimustes. Praeguseks on uuendatud üle 405 000 ID-kaardi sertifikaadid ning küsimuste hulk, mille saame laupäeval ja pühapäeval, on argipäevadega võrreldes kordades väiksem,» ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo peaspetsialist Merlin Mängel.