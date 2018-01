Ukraina kõrvaldas Eesti maksuparadiiside nimistust

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman kinnitas täna peaminister Jüri Ratasele, et Eesti on kiirkorras eemaldatud madala maksumääraga riikide nimekirjast ning kõik Eesti ja Ukraina vahel aasta algul tekkinud arusaamatused maksuküsimustes on lahendatud.

«Mul on väga hea meel kinnitada kõigile Ukrainas tegutsevatele Eesti ettevõtjatele, et Eesti on eemaldatud niinimetatud maksuparadiiside nimekirjast, kuhu sattusime ekslikult aasta alguses,» ütles peaminister Jüri Ratas.

«Ütlesin eelmisel nädalal peaminister Groismanile ning Davosis Maailma Majandusfoorumi aastakoosolekul president Petro Porošenkole ja rahandusminister Oleksandr Danõljukile, et Eesti tuleb viivitamatult sellest nimekirjast eemaldada,» selgitas Ratas.

«Mul on hea meel, et Ukraina kolleegid tegutsesid kiiresti. Esmaspäeval selgitasid olukorda ka Eesti ja Ukraina rahandusministeeriumite ametnikud,» jätkas Ratas.

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman ütles täna valitsuse istungil, et Eesti, Läti, Malta, Gruusia ja Ungari eemaldati nimekirjast, kuna see on nende jaoks väga tundlik küsimus.

«Me seirame järjekindlalt eri riikide maksusüsteeme ja koostame nõudenimekirju Ukraina ettevõtetele, mis töötavad nende riikidega, et nad annaks oma tulust aru ja nii edasi,» ütles Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman valitsuse istungil kolmapäeval.

«Hiljuti laiendas valitsus seda nimekirja rahandusministeeriumi ettepanekul. Sinna arvati Eesti, Läti, Gruusia ja meie partnerid sattusid sellest küsimusest ärevusse… Et see küsimus on meie partnerite jaoks väga tundlik, otsustasime tühistada need nõuded Eestile, Lätile, Gruusiale ja ma lisaksin siia veel Ungari,» ütles Ukraina peaminister.

Ukraina valitsus toetas seda otsust.

Ukraina valitsus lisas 2017. aasta lõpus Eesti, Läti, Iraani, Kuuba, Laose, Liibanoni, Malta, Monaco, Araabia Ühendemiraadid, Singapuri, Gruusia ja Ungari maksuparadiiside nimistusse.