Uus Jaguar E-Pace

Uut Jaguari nunnutatakse hüüdnimega beebijaguar, kiisupoeg. Mõnusalt kompaktne ja pisike on ta küll, aga peale mõningast ringituuseldamist teel ja põõsaste vahel, võrdleksin seda hoopis kõrgest soost tõukoera kutsikaga. Vanemad paberitega ja puha. Jõuline, tark, ilus, kuulekas ja ei söö sind vaeseks nagu mõni suurem liigikaaslane. Seda jõuad lõdvalt rihma otsas hoida, ei tõmba ta sind näoli mudasse, ega hammusta naabrimehel dresse auklikuks. Instagrammi piltidel näeb välja kaunis. Mis põhiline. Tutvu omadustega

FOTO: Inchcape Motors Eesti

Kui sellel võrdluse liinil jätkata, siis kõigepealt on Jaguar E-Pace lihtsalt nunnu. Ja nunnu on ta iga nurga alt, nii puhtalt kui ka porisena. Ja seda porikraami meil juba jagub. Siiski, ei suuda tänavatel lirtsuv löga E-pace awww faktorit vähendada. Armunud pilke jagub autole kõikjal, nagu kutsikaga jalutuskäigul ikka. Ole valmis uuteks tutvusteks. Inimesed tulevad ligi, omal nunnumeetrid punases ja tahavad teda peeglitagant sügada. Küsivad, mis loom see on, palju maksab ja kuskohast sellise saaks.

Teiseks on Jaguar E-Pace kutsikavõrdluses innkukas. Ta ootab sult järjepidevalt igasuguseid ülesandeid. Lähme tööle, lähme poodi, lähme müdistame mülkas, lähme nuusutame mõnda suuremat ja tugevamat foori taga ja ripume sellel saba küljes. Mängime lastega. Kisub sind niisama maale ja tagasi, kuigi erilist vajadust nagu polegi. Sa teed seda kõike kaasa suurima heameelega. Ta ei maga lihtsalt päevläbi välisukse taga ja niutsub ikka tegudele. Siis lülitad Dynamic mode sisse ja viskad oksa. Tutvu E-Pace sooritusvõimega!

Loomulikult on E-Pace'il kõik vajalikud vidinad, mis moodsale autole kohased. Pagassi avad jalaviibutusega, suunatuled on animeeritud, põhinäidud on kuvatud esiklaasile. Elektroonikat jagub iga sinu vajaduse lahendamiseks ja topsihoidja kasutusvõimalustest saaks vändata pisikese seriaali. Seal on palju veel. Tagasi kutsikavõrdluse juurde, siis see on nagu karvpall, kes istub, lamab ja küsib, aga lisaks täidab ka sinu eest tuludeklaratsiooni ja muid keerukamaid ülesandeid. Tutvu mudeli praktiliste lisadega!

FOTO: Inchcape Motors Eesti

Kutsikatega on üldiselt see jama, kui nii võib öelda, et nad kasvavad suureks. Tihti ei käi siis omanikul enam jõud temast üle ja saabub kurb tüdimus. E-Pace' ga seda muret pole. See on pisike, armas ja hakkaja. Selliseks see ka jääb. Nelikvedu tagaveolise tunnetusega, täiuslik veojõukontroll, täisalumiinium mootorid, sujuvad, kiired ja säästlikud käigukastid. Nina nagu Jaguaril ikka - suur ja niiske, saba stiilipuhas F-Type.