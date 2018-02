Nädalavahetus võib tuua kuni kümme külmakraadi

Homme madalrõhkkond nõrgeneb ja selle lohk kandub enam Läänemere ja Soome kohale. Öö hakul sajab Ida-Eestis lund ja lörtsi, lääne pool on kohatisi sajuhooge. Hommikul ja päeval sajab kohati lörtsi, saarte rannikul ka vihma. Tuul rahuneb ja puhub lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -3, saarte rannikul kuni +1, päeval -1 kuni +2 kraadi, õhtul langeb kõikjal alla 0 kraadi. Teedel on suur libeduseoht.