Politseinikud reageerisid täna rohkem kui poolesajale liiklusõnnetusele, viga sai viis inimest

Harjumaal on politseinikud kella 19 seisuga Harjumaal reageerinud 26 õnnetusele. Kiirabi on haiglasse kontrolli viinud kolm inimest.

Lõuna-Eestis on seni olnud 12 politsei sekkumist nõudnud liiklusvahejuhtumit: kergemad plekimõlkimised libeduse ja piisamatu pikivahe koosmõjul, teelt välja sõitnud autod, sealhulgas üks kraavi sõitnud liivapuistur ja pimedas kurvis teele kinni jäänud veok. Lisaks on teateid masinatest, mis on sõitnud kraavipervele, ja kuhu politseid pole tarvis olnud.