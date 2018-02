Saarlased saavad «bussi-Uberi»

Pirko Konsa lisas, et kuna Saaremaa on merega piiratud, siis sobib see koht pilootprojektiks kõige paremini.

Projekti üks eestvedajaid, tarkvarainsener Aare Lapõnin ütles, et vajalik platvorm luuakse eraalgatuslikult. «Kui projekt tundub saarlastele hea, siis võtame tehnoloogilise lahenduse enda peale,» rääkis ta. Lapõnini sõnul oleks juunis süsteem valmis, sest eeltöö on tehtud

Nõunik Konsa lisas, et ettevõtjatel on siis, kui projekt Saaremaal õnnestub, ärihuvi minna seda ka mujale müüma. «See on ühel hetkel palju väärt, aga me ei tee seda saarlaste arvelt. Maanteeamet hakkab seda tulevikus haldama, teenuste liitmisel tekib vaba turumajanduse konkurents,» selgitas ta.