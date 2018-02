Riigikontroll võtab luubi alla poliitreklaami kohalikes ajalehtedes

Kommunikatsioonijuhi sõnul otsitakse uue auditi käigus vastust küsimusele, kas kohalikud omavalitsused on teinud kulusid kohalikel valimistel osalenud isikute mainekujundusele ning kas KOVide tulud teavitustegevusele on olnud õiguspärased.

Ehkki samasugune audit tehti ka 2015. aastal otsustas riigikontroll Mattsoni sõnul teha varasemale auditile mõttelise järelauditi põhjusel, et riigikontroll tuvastas omaaegse auditi tulemusena Tallinna linnas mitmeid teavitusi, mida toonaste 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste eelses kontekstis oli võimalik mõista poliitiku või erakonna reklaamina. «Teavituste korraldus viitas, et teavituste poliitiline eesmärk oli planeeritud ja seda võimendati eri teavituste koosmõjus. Riigikontrolli hinnangul ei olnud omavalitsuse rahakulutus sellise eesmärgiga reklaamile avalikes huvides ega õiguspärane. Samuti on seire näidanud, et avalikkuses on mitmel pool tõstatatud küsimusi omavalitsuse teavituskanalite kasutamisest erakondlikes või teatud poliitikute või nende rühmade huvides,» selgitas Mattson.