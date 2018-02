Mart Laar: IRL peaks lõpetama mõtlemise reitingutele ja tegema seda, mida õigeks peetakse

ETV saates «Hommik Anuga» saatejuht Anu Välba küsimusele vastates tunnistas Laar, et IRLi minek Keskerakonna valitsusse polnud talle otseselt vastumeelt, vahendas ERR . «Kujutan küll ette minekut Keskerakonnaga valitsusse, aga Edgar Savisaarega kindlasti mitte,» tõi Laar välja erinevuse Savisaare ja Jüri Ratase juhitava Keskerakonna vahel.

Rääkides IRLi madalast toetusest (ERRi tellitud viimase küsitluse järgi vaid viis protsenti – toim), nentis Laar, et langus ongi tingitud sellest, et mõeldakse liiga palju oma toetusele, mitte ei tegeleta sellega, mida õigeks peetakse.

Laari sõnul on tung aktsiise tõsta olnud mitte ainult praegusel, vaid ka mitmetel viimastel valitsustel ning see on rumal.