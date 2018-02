Kehtetu määrus tekitab palju segadust

Nimelt ei olegi meil praegu tegelikult kehtivaid nõudeid sellistele üldkasutatavatele hoonetele, nagu on näiteks ministeeriumide ühishoone. «Põhimõtteliselt oleks võinud RKAS meid kuu peale saata, et neil pole kohustust hoones parandusi teha,» ütles superministeeriumis ligipääsetavuse auditit teinud MTÜ liige Jüri Järve.

RKASi juhatuse liige Piia Kallas tunnistab probleemi. «Tegelikult on see päris kahetsusväärne lugu riigi tasandil,» ütles ta. «Probleem ei ole mitte meie üksi või ministeeriumite ühishoone, vaid see, kuidas Eestis hooneid rajatakse.»