Marko Matvere sai teenetemärgist teada raadio otse-eetris

«Seal oli välja mõeldud terve trikk, kuidas mind kurssi viia. Meelitati mind raadio otse-eetrisse ja siis lajatati ootamatult. See tuli ikka väga-väga ootamatult,» rääkis Matvere.

Näitleja sõnul lõi uudis ta esialgu päris tummaks. «Raadioeeter jäi tummaks, ma ei suutnudki seda lobaga ära täita. Tõesti väga ootamatu oli. Võiks ikka anda teada inimestele ametlikke kanaleid pidi, aga mul on selline kuri kahtlus, et see oligi selliselt ettevalmistatud,» muheles Matvere.