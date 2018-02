Kas kolinal langenud reiting avaldas mõju? Koalitsioon muutis Reformierakonna pensionieelnõu suhtes meelt

Keskerakonda kuuluv riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin ütles, et kui mõni opositsioonist tulev idee tundub mõistlikuna, siis on koalitsioon nõus sellega jätkama. «Ma ei ole seadusemuudatusega nõus selles vormis, mida pakub Reformierakond. Ma olen nõus sellega, et on vaja vähemalt kaaluda kolmanda samba väljamaksete teemat, teha seda inimestele vastuvõetavaks ja kindlustada selle jätkusuutlikkust,» selgitas rahanduskomisjoni esimees.

Sellises vormis seadusemuudatus, nagu see on Reformierakonnal tehtud, kus ühes paragrahvis on ainult viited neljale paragrahvile, pole Stalnuhhini sõnul vastuvõetav.

Stalnuhhin märkis, et teisipäeval sai koostatud kiri pangaliidule eesmärgiga välja selgitada, kas pankadel on mingeid ettepanekuid sellel teemal. «Praegu on raske ennustada, kuidas läheb see asi (eelnõu - toim) edasi, aga mina pooldan konsensuslikku lahendust. Ajal, mil ma olin riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees, võeti kõik otsused selles komisjonis vastu konsensuslikult ja mul on hea meel, et saame näidata soovi teha koostööd kogu Eesti nimel,» lisas ta.

Rahanduskomisjon oli teinud ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku vastu hääletas 77 saadikut, st vastu oli ka suur osa koalitsiooni saadikuid. Seega ei leidnud ettepanek riigikogus toetust ja eelnõu jäi menetlusse. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 20. veebruar.