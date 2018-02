Transpordisektori erialaliidud soovivad kütuseaktsiisi langetust

Erialaliidud on seisukohal, et ettevõtted peavad ühtses majandusruumis, mis on Eesti jaoks Euroopa Liit, konkureerima võrdsetel alustel, teatasid transpordisektori ettevõtted peale ümarlauda ja kohtumist rahandusministeeriumi ametnikega.

Selleks, et võrdsetel alustel konkureerida ja ka tarbijate heaolu tõsta on transpordifirmade hinnangul üheks oluliseks sammuks vedelkütuse aktsiisi määra langetamine. Veondusettevõtetele on alternatiiviks maksuerisuse või –tagastuse kehtestamine, kui sellel on reaalne rahaline mõju.