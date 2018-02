Helle Meri andis üle aastate pika teleintervjuu: Lennarti surmale eelnev oli eriti raske

Viimane teleintervjuu Helle Meriga pärineb aastast 2009. Meri rääkis, et lähedasi on tal vähe. Meri ainus laps, ajalooharidusega 32-aastane tütar Tuule elab Soomes sealse elukaaslasega. Meri abiline on riigi poolt palgatud autojuht, kes saatis teda juba Kadrioru päevil.

Viimane teleintervjuu Helle Meriga pärineb aastast 2009. «Mootor hakkas streikima,» põhjendas Meri meediast tagasi tõmbumist. Kolm aastat tagasi käis Meri operatsioonil ja see andis talle «uue käigu sisse». «Ma olen kohutavalt tänulik selle eest neile,» avaldas Meri kiitust Põhja-Eesti Regionaalhaigla arstidele.

«Ma pean olema õnnelik, et täna siin olen,» lausus Meri.

Raplas sündinud ja lavakunstikooli viienda lennu lõpetanud Helle Meri on endine Draamateatri näitleja, kes astus viimati laval üles 30 aastat tagasi. Samas tunnustas Näitlejate Liit Meri 2002. aastal naljaga pooleks parima kõrvalosa eest viitega Eesti esindamisele Lennart Meri kahel ametiajal.

Helle Meri võttis esileediks olemist rollimänguna.

«Tahaks olla kogu aeg ise, aga kui sulle vastu mängitakse rolli - no siis ma panen ise ka.

Helle meenutas saatejuhi palvel aega, mil Lennartisse armus.

«Me olime tema sünnipäeval Nõmmel ja ma vaatasin tema raamatuid ja seal oli üks raamat, millel on lõpus puhtad lehed. Mina juhuslikult võtsin selle, sest mul ei olnud kodus seda. Vaatan, tühjad lehed. Siis tuli Lennart ja ma ütlesin, et need on ju tühjad lehed, need tuleb nüüd täis kirjutada. Ja nii me siis kirjutasime pärast,» meenutas Helle.

Helle Meri ärritas Lennarti puhul hilinemine. «Ma seisan siin juba veerand tundi valmis, kell läheb üle, kell läheb üle,» rääkis Meri.

Saatejuht küsis, kas võib öelda, et Lennart Meri kõige õnnelikumaks päevaks oli 22. august 1991. «Ma arvan küll. Kui mõelda seda aega, siis oli rind nii kummis kui kummis... Kuidas kõik meid vastu võeti seal, kuidas Soome kodanikud ja sõbrad tulid Mariankatule ja elasid meile kaasal,» lausus ta.

1992. aastal valiti Lennart Meri teises voorus riigikogus taastunnustatud Eesti Vabariigi esimeseks presidendiks.

Saatejuht uuris, kas Kersti Kaljulaidi otsus mitte perega Kadrioru lossi elama kolida, on tema meelest mõistlik. Helle Meri lausus, et see on mõistetav. «Sa pidid kogu aeg tagajalgadel olema, et kus need inimesed nüüd käivad, kus mina võin olla ja kus laps võib olla,» meenutas Meri elu Kadriorus.

Helle Meri näitas «Pealtnägijale» ametiketti, mida Lennart Meri kunagi ei kandnud. «See on ametiraha Eesti Pangalt,» selgitas Meri.

Helle Meri rääkis, et Hillary Clinton oli Lennartile hea sõbranna. «Ta käis meil kodus külas, nad istusid terrassil. Väga kena inimene,» meenutas Meri.