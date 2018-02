Raid ja Herkel taotlevad Keskerakonna ja PBK asjus kriminaalmenetluse alustamist

Herkeli ja Raidi sõnul on kahtlust arvata , et kohaliku omavalitsuse eelarveliste vahendite eest PBK-lt tellitud saadete puhul on tegemist Keskerakonna poolt keelatud annetuse tegemise või selle vastuvõtmisega suures ulatuses.

Juku-Kalle Raid ütles Postimehele, et tema arvates on saadete ostmine Keskerakonna poolt ebaproportsionaalne ja imelik.

«Mulle väga meeldib, et Jüri Ratas andis mulle võimaluse olla kindel, sest mul on kahtlus, et tegelikult on see häälte varastamine. Ma tõepoolest leian, et asja peaks uurima,» rõhutas Raid.

Teisipäeval riigikogu infotunnis rahvasaadikute küsimustele vastanud peaminister teatas, et kui keegi paneb Keskerakonnale süüks maksumaksja raha kuritarvitamist, siis võiks pöörduda uurimisorganite poole.

25. jaanuaril otsustas erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) alustada Postimehes avaldatud telekanali PBK valimisperioodi saadete analüüsi põhjal Keskerakonna suhtes menetlust.