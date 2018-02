Neljapäeval kell 12.45 on Postimehe otsestuudios Välisluuremaeti peadirektor Mikk Marran, avamaks värske luureraporti sisu. Peamiste teemadena käsitletakse sõjanduse arengut Venemaal ja ohte, mis varitsevad sinna reisivaid välismaalasi. Ametil on alust eeldada, et reisijate järele luuratakse.