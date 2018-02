Elizavetale elukohta pakkunud 46-aastane Toomas murdus kohtusaalis: tal oli potentsiaali

Mees rääkis kohtule, et on sündmusega kursis ajalehe kaudu. Esimest korda kuulis ta suvel neiu sõbrannalt, et Elizaveta on arreteeritud.

Mees jutustas, et kohtus ammuse tuttavana neiuga möödunud aasta mai paiku. Naine rääkis, et tal pole enam kuskil elada, rääkis, et on emaga tülis ning kasuisa ei tahtnud, et ta seal elaks. Toomase sõnul selgus, et tal polnud oma kohta. Mees ütles, et tal olid mingid sõbrad, aga nendega käisid kaasas ka alkohol ja narkootikumid.

Toomas seletas, et ta sai aru, et inimesel on väga raske olukord ja ta ei näinud selles imelikku, et ta teda aitab.

Toomas pakkus Elizavetale tuba enda korteris. Seal võis naine elada, süüa toitu külmkapist, sai oma võtme. Toomas rääkis, et hakkas naist viima erinevatesse kohtadesse, näitama talle Eestit.

Mees ei suutnud mõista, kuidas siin sündinud inimene ei tea tegelikult midagi Eestist, ei räägi eesti keelt. Elizaveta tundis mehe sõnul, et ta ei kuulu kuidagi siia. Ta üritas aidata naisel tööd saada.

Toomas rõhutas kohtule, et ta ei tarvita tilkagi alkoholi ega ole kunagi elus narkootikume tarvitanud. Ta arvas, et Elizavetat võiksid aidata mingid tegevused, silmaringi avardamine.

Öö enne tapmise väidetavat aega 16. juunil, reedel polnud Elizaveta Toomase sõnul koju tulnud. Nad pidid sõitma laupäeva hommikul Lõuna-Eestisse.

Juba neljapäeval näis Toomasele, et tal oli olnud mingi konflikt kellegagi. Reede hilisõhtul Toomase juurde saabudes ei olnud naine mehe sõnul oma tavalises olekus. Toomase sõnul ütles Elizaveta, et ta tahtis neljapäeval sõprade juurest tunni-kahe pärast ära tulla, kuid tal ei lastud seda teha. Toomas ütles, et ei oska naise seisundit kirjeldada, naine kõndis sirgelt ja rääkis, kuid ometi ei tundunud adekvaatne. Ta soovitas Elizavetal magama minna.

Järgmine päev õnnestus neil siiski Tartusse sõita – see oli Elizaveta esimene käik Tartusse. Pühapäeval sõitis naine oma väidetavatele riietele ja dokumentidele järele Narva. See oli Toomase sõnul viimane kord, kui ta naist vabaduses nägi. Ta imestas, et pärast vahistamist Elizavetat keegi ei aidanud. Ta proovis ka naise emale helistada, kes mehe kõnedele ei vastanud. Toomas imestas, et 21-aastane tüdruk ja mitte keegi ei aita.

Kaitsja palus Toomasel süüalust iseloomustada. Saalis nutma puhkenud mees palus pausi.

Eile kohtus ise ütlusi andnud Elizaveta ütles, et tal Toomasega romantilisi suhteid ei olnud. Küll aga tunnistas ta, et tal olid intiimsuhted tapetud 22-aastase Igoriga.

Tagantjärele mäletas Elizaveta, et Igor võis öelda midagi, mis teda haavas, näiteks midagi sellist, et kõik naised on müüdavad. Elizaveta arvas, et ta tahtis noaga lihtsalt hirmutada. Seejärel demonstreeris ta kohtule, kuidas meest noaga lõi.

Kuigi Elizaveta sõnul tutvus ta Toomasega suhtlusportaalis, rääkis viimane täna kohtu ees, et sai tütarlapsega tuttavaks, kui nägi armast kassipoega tänaval ja vahetas Elizavetaga telefoninumbreid. Prokuröri küsimusele, kui vana oli siis Elizaveta, ütles mees, et lahutage nende vanustest mõned aastad, tema on 46.

Mees loetles, et Elizaveta on intelligentne ja potentsiaaliga. Pärast nendevahelist suhtlust arvas Toomas, et naise maailmapilt hakkas muutuma.

Kas ta oli Elizaveta asjade hulgas kunagi näinud nuga? Toomas vastas prokuröri küsimusele, et see oli tema jaoks täielik šokk. Mees tõdes, et kui oli vaja osta suitsupakk, siis ta selle Elizavetale ostis, kuid suuri rahapatakaid neiule ei andnud.

Prokuröri küsimusele, kas nende suur vanusevahe tundus mehele normaalne, vastas mees, et kas ta peab vastama, kas ta on normaalne. Prokuröri järjekordsele pärimisele, kas teda on varem kriminaalkorras karistatud, vastas Toomas: «Jõudu Teile!» Tuleb välja, et Toomast on varem kriminaalkorras karistatud alaealiselt seksi ostmise eest.

Kohtuvaidlus protsessil jätkub 13. veebruaril.

Tapmist tunnistab

Noor naine, 21-aastane Elizaveta tunnistas üleeilsel avaistungil kohtus pussitamist, kuid eitas tapmissoovi. Elizaveta ütles, et lõi küll noaga 22-aastast Igorit, kuid tema eesmärk ei olnud tappa.