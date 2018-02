Fotod: Varnjas mälestati Peipsi järvejääl hukkunud piirivalvureid

Eesti Vabariigi piiriesindaja politseikindralinspektor Aimar Köss meenutas mälestustseremoonial, et see oli 1938. aasta 8. veebruar, kui Peipsi järvel patrullinud Eesti piirivalvurid viidi jõuga ja ähvarduste saatel üle piiri Nõukogude Venemaa territooriumile, kus nad reeturlikult mõrvati. Traagilises veretöös jättis elu Nina kordoni ülem veltveebel Artur Pungas, kapral Voldemar Kaio ja voorimees Vassili Eva.

Politsei- ja piirivalveameti kaplan Valdo Lust kõneles, et selle sündmuse tähtsustamine ja meenutamine on piirivalve traditsioon, mida põlvest põlve edasi antakse ning mälestustes kantakse. Selle traagilise sündmuse tagajärg ei olnud ainiti vaid Eesti riigi kaotus, selle tulemusel kaotasid lapsed oma isad ja pered oma perepea. «Täna asetasime pärjad hukkunud kolleegidele püstitatud mälestustahvli juurde teadmise ja usuga, et Issand on nad vastu võtnud,» lausus kaplan.