Ratas linnavõimu meediakajastuste uurimisest Tallinnas: avaliku raha eest ei tohi erakondi reklaamida

«Kui me räägime erakondade rahastamisest või kui me räägime avaliku sektori tellimustest erameediasse, siis need peavad olema alati tingitud sellest, mis ühes või teises või kolmandas omavalitsuses toimub. Need ei saa olla, lähtuda sellest, mis on ühe, teise või kolmanda erakonna reklaam. Maksumaksja raha eest kindlasti sellist asja teha ei tohi ja kui keegi näeb, et seda on vaja uurida, siis tuleb seda uurida,» ütles Ratas BNSile vastuseks palvele kommenteerida Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) otsust jätkata Keskerakonna juhitud Tallinna linnavõimu meediakajastuste uurimist linnalehtedes.

«Kindlasti on meie seisukoht see, et igasugused kahtlaseid finantseerimistehinguid Keskerakonna tänane juhtkond õigeks ei pea, me oleme nende vastu,» rääkis Keskerakonna esimees. «Me oleme astunud ka päris palju konkreetseid samme, et tulla välja erinevatest kohtuvaidlustest. See on tinginud ka meie büroo mahamüümise ja selle põhjus on olnud see, et lahendada need küsimused ära,» ütles Ratas.