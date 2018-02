Trumpi kiri Kaljulaidile: USA tunneb uhkust kindla sõbra Eesti üle

Trump kirjutas 5. veebruari kuupäeva kandvas kirjas, et Eesti on näidanud sajandi jooksul, kui suuri asju suudavad inimesed korda saata demokraatiat ja rahu väärtustades.

«Eesti on saja aasta jooksul iseseisva rahvana näidanud üles tugevust ja otsusekindlust, elades üle okupatsiooni ning saades Euroopa väärtuste säravaks näiteks ja NATO musterpartneriks. Teie juhtroll regionaalses ja globaalses julgeolekus ning digitaalses maailmas on teie esivanemate ohverduste ja Eesti tänaste inimeste visiooni tulemus,» kirjutas USA president.

Trumpi sõnul on USA uhke selle üle, et tal on niivõrd tugev ning kindel sõber ja liitlane.