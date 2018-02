Madison: parlament on võrreldes valitsusega seaduste ettevalmistamisel ebavõrdses seisus

«Väga suur probleem meie seadusloomes on tõsiasi, et umbes 90 protsenti seaduseelnõudest tuleb valitsusest ja väga väikene osa parlamendist. Me ei saa pidada parlamenti kõrgeimaks seadusandlikuks võimuks, kui pea kõik vastuvõetavad õigusaktid lähtuvad tegelikult valitsuse soovidest ja eelnõud on valmistanud ministeeriumid,» ütles Madison.

Ta märkis, et võrreldes ministeeriumiga on näiteks parlamendisaadikul väga keeruline valmistada ette seadusemuudatust, kuna ressurss selleks on väga piiratud. «Kui ministeeriumis on võimalik tegeleda ühe seaduseelnõuga kümnetel ametnikel, siis parlamendis on vaid väikene osa võimekust fraktsiooni nõunikel ja parlamendisaadik peab tihti üksi sellega tegelema,» nentis ta.

Huvigruppide kaasamine eelnõude väljatöötamine on Madisoni hinnangul pigem näiline.

«Ametlikult küsitakse arvamusi erinevatelt organisatsioonidelt, keda mingi konkreetne eelnõu või algatus peaks mõjutama, kuid nagu öeldud - see on suuresti näiline. Kahjuks liiga tihti see vaid piirdubki arvamuse küsimusega, et saaks pärast vaid öelda, et huvigruppe on kuulatud, kuid sisuliselt nende huvidega arvestamisel on teised lood,» ütles Madison.

Eesti seadusloome üks suur probleem on tema sõnul fakt, et ligi kaks kolmandikku parlamendi poolt vastuvõetud otsustest tulenevad Euroopa Liidu direktiividest või määrustest.

«Olles ise Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees, näen ma igapäevaselt seda bürokraatiamahtu, mida me peame pidevalt üle võtma Eesti seadusandlusesse. Pea kõik eluvaldkonnad ei ole reguleeritud mitte meie oma seadustest, vaid seadused on otseses sõltuvuses Euroopa Liidu õigusest. See tähendab, et Eestil puudub võimalus vastavalt oma soovidele või vajadustele muuta väga paljusid seadusi, kuna see läheks vastuollu mõne direktiivi või määrusega. See on ka üks asjaolu, mis tavakodanikule igapäevaselt jääb ehk märkamatuks, kuid tegelikkuses on järjepidevalt vähendanud meie iseotsustusõigust ja suveräänsust,» lausus ta.

Madisoni hinnangul oleks Eestis tarvis muuta suhtumist seadusloomesse.

«Suhtumine Euroopa Liidu õigusesse on täna paraku selline, et me justkui oleme kohustatud kõike aktsepteerima. Eesti parlamendil ja valitsusel oleks vaja lõpuks aru saada, et me ei pea direktiive meie õigussüsteemi üle võttes lähtuma Euroopa Komisjoni või mõne teise riigi huvidest, vaid meie huvidest,» märkis ta.

2017. aastal oli halbu seadusi palju

Eelmise aasta halvimatest seadustest tõi Madison esile kolm enim vastuseisu tekitanud otsust.

«Esimesena tooks esile tulumaksusüsteemi, mis lõi valusalt kümneid tuhandeid töötavaid pensionäre ja ka tavatöötajaid, kes töötavad mitmel kohal. Nimelt uus süsteem arvestab lihtsalt igakuist sissetulekut aasta jooksul, arvestamata asjaolu, et paljud alamtasustatud inimesed töötavad mitmel kohal, teenides läbi suurte pingutuste üle 1200 eurot kuus ja minnes seetõttu valitsuse silmis «kõrgepalgaliste» alla,» ütles ta.

Halbade seaduste teise näitena tõi Madison esile otsuse osaleda järjekordses migrantide ümberpaigutamise skeemis.