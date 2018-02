Otsepilt: valitsus peab riigi juubelinädala istungi Viljandis

Pöördumise täistekst:

««Eesti! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida! Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kulturarahvaste peres! Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös! Meie esivanemate higi ja veri, mis selle maa eest valatud, nõuab seda, meie järeltulevad põlved kohustavad meid selleks.»

Nii on kirjas meie riigi välja kuulutanud manifestis kõigile Eestimaa rahvastele.

Me täname Eesti rahvast ja tema toonaseid juhte tarkuse ja vapruse eest, mis panid aluse iseseisvale ja sõltumatule Eesti Vabariigile. Riigile, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Riigile, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Riigile, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.

Me täname kõiki Eesti inimesi ja sõpru kodus ja laias maailmas, kes ei kaotanud rasketel kannatuste aastatel usku Eesti rahva ning riigi püsimisse.

Me täname inimesi, kes kõikumatus usus ja vankumatus tahtes taastasid Eesti riigi.

Me mõtleme tänutundega kõigile neile, kes on kaotanud elu või toonud ohvreid selle nimel, et Eesti oleks vaba.

Me oleme tänulikud inimestele, kes hoiavad ja arendavad meie riiki.

Me oleme tänulikud inimestele, kes kannavad meie riiki oma südames Eestist eemal viibides. Te olete alati oodatud tagasi koju.

Me oleme tänulikud meie riigi kõigile varasematele valitsustele, kes on Eestit hoidnud ja edasi viinud.

Me oleme tänulikud kõigile Eestimaa inimestele.

Kutsume kõiki Eesti inimesi ja sõpru tähistama meie riigi 100. aastapäeva ning hoidma seda ajaloolist hetke oma hinges ja mälestustes.

Eesti! Sa oled iseseisev ja vaba ning määrad ja juhid ise oma saatust. Sa vaatad kindlalt ja lootusrikkalt tulevikku. Sa oled maailma rahvaste pere väärikas liige. Sa oled meie kodu, kus valitsevad kord ja õigus. Sa oled kodu, mida me armastame, hoiame ja edasi ehitame. Sa oled kodu, kus me peame kalliks oma esivanemaid ja mille me anname edasi oma järeltulevatele põlvedele.

Palju õnne, kallis Eesti!»