Riigikogu avaldas tänu Eesti Vabariigi loojatele ja kaitsjatele

«Meie ühine eesmärk on minna oma riigi teise sajandisse vabadena ning töötada rahvusliku üksmeele vaimus Eesti riigi edenemise ja jätkusuutlikkuse nimel. Riigikogu väljendab oma sügavat lugupidamist ja tunnustust kõikidele inimestele, kes on jäänud truuks Eesti omariikluse aatele, toonud selle nimel ohvreid ning elanud Eesti hüvanguks,» kõlab riigikogu avalduses.

Riigikogu 65 liikme allkirjaga esitatud avalduse seletuskirjas öeldakse, et seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga on riigikogul kui rahvaesindusel asjakohane avaldada tänu neile inimestele, kes on võidelnud Eesti riikluse loomise, kaitsmise, hoidmise ja taastamise nimel. Tänu neile inimestele on meil võimalik Eesti riigi 100. aastapäeva tähistada vaba riigina.