Politsei soovitab pidupäevalistel varuda aega ja riietuda soojalt

Politseinikud on 24. veebruaril kõikjal Eestis väljas suuremate jõududega. Kõige suuremad liiklusalased muudatused puudutavad Tallinna, kus toimub aastapäevaparaad. «Paraad tuleb vägev ning võib arvata, et rahvast on tavapärasest rohkem. Seepärast soovitan varakult kohale tulla ja arvestada liiklusseisakutega. Kõige mõistlikum on paraadile tulla ühistranspordiga, sest parkimiskohti on piirkonnas vähe,» ütles politseimajor Marti Magnus. «Aega tuleb varuda ka maanteedel, kus liigub kaitseväetehnika. Möödasõitudel tuleb olla ettevaatlik, et nendega ei tekitataks liiklusohtlikke olukordi.»

«Ilmateenistus ennustab aastapäevaks käredat külma ning enne kodust väljaastumist tuleb end soojalt riidesse panna. Paraadi tuhinas tuleb jälgida lapsi ja neid ei tohi järelevalveta jätta. Laps võib siiski silmist kaduda, mistõttu tuleks kokku leppida paik, kus kohtuda. Lapse taskusse tuleks panna vanema või saatja telefoninumber, kuhu abistajad saaksid helistada,» soovitab politseinik.

Magnus rõhutab, et peaproovi ja paraadi ajal kehtib Vabaduse väljakul ja Toompeal lennukeeld. «Homme õhtul kella 18st alates kuni 24. veebruari kella 15ni on piirkonnas droonide lennutamine keelatud. Samuti on 23. veebruaril kella 18st kuni 25. veebruari öösel kella 3ni kehtestatud Tartus ERMi ümbruses lennukeeld, mistõttu on sealgi droonide lennutamine eriloata keelatud. Kui keegi arvab, et talle see keeld ei kehti, siis toome drooni ühel või teisel viisil alla ning võtame hoiule. Droonid ei põhjusta ohtu ainult kogunenud inimestele, vaid ka üle lendavatele õhusõidukitele. Nii et jätke need koju.»

Muudatused liikluskorralduses

Paljud peatumist ja parkimist keelavad liiklusmärgid paigaldatakse tänavatel juba täna. Homme, 23. veebruaril suletakse kell 19 mõlemas suunas Tallinnas Kaarli puiestee ja Vabaduse väljak. Pool tundi hiljem suletakse Pärnu maantee Viru ringist Liivalaia tänavani. Peaproovi järgselt, orienteeruvalt südaöö paiku avatakse kogu liiklus. Kell 21 suletakse Narva maantee A.Laikmaa ja Viru ringi vaheline lõik ning Mere puiestee Ahtri tänava ja Viru Ringi vaheline osa. Peaproovi ajal on liiklus ühistranspordile avatud, kuid võib esineda seisakuid.

24. veebruaril kell 6.30 paiku suletakse liiklusele Toompea. Pool tundi hiljem sulgetakse Kaarli puiestee ja Vabaduse väljak. Kella 7st kuni 13.15-ni on suletud Narva maantee alates Laikmaa tänavast, Pärnu maantee Viru ringist kuni Liivalaia tänavani ja Endla tänav alates Suur-Ameerika tänava ristmikust kuni Pärnu maanteeni. Narva Maantee, Viru ring ja Mere puiestee avatakse liiklusele kohe pärast tehnika möödumist. Kaarli puiestee jääb suletuks kuni kaitseväetehnika näituse lõpuni. Viru bussiterminal on sel aastal paraadi ajal avatud. Täpsema info liikluskorralduse muudatustest ja ühistranspordi ajakava leiab Tallinna linna kodulehelt.

Seoses õhtuse presidendi vastuvõtuga Tartus Eesti Rahva Muuseumis olulisi muudatusi liikluskorralduses ei tehta, küll on 24. veebruaril tavaliiklusele suletud ERMi juurde viiv Muuseumi tee, seda kuni Roosi tänava ristmikuni. Jalakäijate ja ühistranspordi liikumisele muuseumihoone ümbruses piiranguid kehtestatud ei ole.

Pärnus on 23. veebruaril ajavahemikul 12-17 Riia maantee liiklusele suletud. Linnaliinibussid sõidavad ajavahemikul 14-17 Vanapargi-Suur-Jõe-Mere tänava kaudu. Kesklinna piirkond on ajavahemikul 12-20 liikluseks suletud. Kuninga tänav on Ringi ja Aia tänaval vahelisel lõigul suletud ajavahemikul 11-20. Karja ja Aia suunal liikuvad linnaliinibussid sõidavad Akadeemia-Lõuna-Pühavaimu-Supeluse-Tammsaare puiestee kaudu.

Raplas on 24. veebruaril paraadmarsi ajal osaliselt suletud Tallinna maantee ajavahemikul 13.20-13.40. Rapla Karmani parkla suletakse 23. veebruari õhtul ja see jääb suletuks 24. veebruari õhtuni. Paide Keskväljak on 24. veebruaril liiklusele suletud kell 6-18. Kuressaares suletakse 24. veebruaril kell 8st kuni 12.30ni Tallinna ja Lossi tänav alates Karja tänavast kuni Raua tänavani. Ajavahemikul 23. veebruar kell 16 kuni 24. veebruar kell 13 on antud teelõigul parkimine keelatud.

Politsei soovitused pidupäevalistele: