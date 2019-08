Kohus vabastas metallifirma eksjuhi taas kohtu alt

Maakohus tegi Kippa kaasuses esimese otsuse tunamullu aprillis, kui leidis, et mehe süü korruptsioonis ei ole tõendatud. Sama septembris tühistas aga ringkonnakohus selle otsuse ja saatis oma määrusega kaasuse maakohtusse tagasi. Kuna riigikohus ringkonnakohtu määruse peale esitatud kaebust menetlusse ei võtnud, liikuski süüasi tagasi maakohtusse, mis määras mullu jaanuaris eelistungil protsessi uueks algusajaks sama aasta 6. aprilli.

Mullu mai keskel otsustas maakohus Kippa süüasjas menetluse lõpetada kaasuse mõistliku menetlusaja möödumise tõttu, rahuldades sellega kaitsja taotuse. Kohus asus seisukohale, et kriminaalasja lahendamist on põhjendamatult venitatud ebamõistlikult pika perioodi jooksul.

Nii arutaski Harju maakohus täna taas Kippa süüasja, leides seekord, et menetluse võib lõpetada, kuna puudub avalik menetlushuvi. See otsus pole siiski veel jõustunud.

Kippale süüdistuse toonud kaasuses on kohus varem juba mitu otsust teinud. Nii leidis kohus tunamullu jaanuaris, et keskkonnaametniku Oleg Bolotovi süü pistise ja altkäemaksu võtmises on tõendatud ning mees sai selle eest kokkuleppemenetluses kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse sama pika katseajaga.