Kallase sõnul püüdis ta jääda fraktsiooni sisevaidluses neutraalseks

«Ma katsusin hoida väga neutraalset joont, ma ütlesin kõigile, et ma ei soovi valida pooli,» ütles Kallas esmaspäeval ERRi uudistesaatele «Aktuaalne kaamera» .

Kommenteerides lõhet Reformierakonnas, märkis Kallas, et seetõttu ta ei soovinudki võtta avalikku seisukohta, kellest peaks saama erakonna kandidaat riigikogu juhatusse.

«Kindlasti meil on vaja palju tööd teha, aga ma loodan siiski, et partei täiesti lõhki ei ole,» ütles ta. «Kui Hanno Pevkur soovib olla meeskonnamängija, siis kindlasti ta on paati oodatud,» lisas Kallas oma hinnangu Pevkuri tuleviku kohta Reformierakonnas.