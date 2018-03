Hiina üliõpilased hakkavad eesti keelt õppima

«On igati positiivne, et BISU ülikool Hiinas on avanud eesti keele ja kultuuri eriala. Sel moel on võimalik kasvatada Eesti tuntust Aasia regioonis ja konkreetsemalt Hiinas,» selgitas koostöölepingu vajalikkust eesti keele võõrkeelena professor ja rakenduslingvistika osakonna juhataja Birute Klaas-Lang.