Soomlaste autotehas palkab hiigelarvul töölisi

Valmet Automotive teatas Kauppalehtile, et Uusikaupunki tehases valmis mullu 90 000 autot, mis purustas kaks aastat varem püstitatud rekordi 70 000 autot.

Valmeti toodangu maht hakkas kasvama juba 2013. aastal, kui alustati koostööd Daimler AGga Mercedes-Benz A-klassi sõidukite tootmiseks ja see laienes mullu veebruaris Mercedes-Benz GLC-linnamaasturitele.

Niimoodi kujunesid just sõiduautod ettevõtte suurimaks ekspordiartikliks.

”Valmet Automotive näitas 2017. aastal oma klientidele oskusi ja pühendumust. Me kujundasime oma tootmis- ja värbamisprotokolle, et need vastaksid kliendi nõuetele kvaliteedi ja tarnekindluse osas,“ rääkis Valmet Automotivi tootmisjuht Pasi Rannus.